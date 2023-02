A estratégia de alguns gestores para driblar instabilidade econômica

A discussão em torno de eventuais mudanças nas metas de inflação e na política monetária do Brasil elevaram as incertezas no mercado financeiro. As recentes tensões entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, atenuadas nos últimos dias, provocaram instabilidade na bolsa de valores e uma disparada nos juros futuros. A estratégia de alguns gestores para enfrentar tal volatilidade tem sido operar vendido na bolsa de valores. Em outras palavras, esta é uma técnica que consiste na venda de um ativo a um determinado preço para subsequente recompra, mais barata, com o objetivo de lucrar com a diferença de preços do ativo entre essas operações.

No jargão do mercado, o gestor que opera vendido acredita na queda dos ativos. “Estamos vendidos em bolsa com a cabeça de que os juros reais no Brasil tendem a subir dada as incertezas locais. É muito complicado para a bolsa competir com um juro real de longo prazo acima de 6%, como vemos hoje, e que pressiona a lucratividade das empresas. Não tem muito pra onde correr”, avalia Rodrigo Jolig, co-CEO e diretor de investimentos da gestora Alphatree Capital.

Siga o Radar Econômico no Twitter