A estratégia da RaiaDrogasil para entregar no interior em até 90 minutos

A rede de farmácias RaiaDrogasil fechou uma parceria com a Uber Direct para realizar a entrega de produtos e medicamentos em cidades do interior do país no prazo de até 90 minutos. O acordo vale para 142 cidades de 21 estados e tem foco justamente nas localidades ainda não cobertas pelas entregas expressas da empresa. “Temos um serviço de entregas mais rápidas nas grandes cidades, e a parceria com a Uber entra para ampliar a oferta no interior do país”, diz Erivelton Oliveira, diretor-executivo de supply chain da RaiaDrogasil.

Sobre o preço dos fretes, o executivo não acredita que eles vão subir. “Existe um valor padronizado que o cliente já está acostumado a pagar. Pelo fato de ampliar o número de entregadores e farmácias disponíveis, vamos conseguir alocar uma parte dos pedidos em unidades mais próximas dos consumidores, o que ajuda a diminuir o custo final”, explica. Cerca de 2% das vendas da empresa eram finalizadas em ambientes digitais antes da pandemia, mas essa parcela subiu para 10% no primeiro semestre de 2022. No acumulado do ano, as ações de RaiaDrogasil caem 14,87%.

