A estratégia da Petrobras que cai em desgosto na bolsa de valores

A Petrobras divulgou seus números de produção e vendas no segundo trimestre de 2023, considerados uma prévia dos resultados consolidados da companhia. Um dado em específico chama a atenção do mercado e se transforma em um ponto de preocupação para os investidores. As vendas de gasolina registraram um crescimento de 15% em relação ao mesmo período de 2022. Ao todo, no primeiro semestre, o volume de comercialização do combustível atingiu o seu maior patamar em seis anos. A Petrobras vendeu 424 mil barris de gasolina por dia, em média. Nesta terça-feira, 27, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) calcula que os preços da gasolina estão 23% defasados em relação à paridade internacional — o equivalente a 73 centavos por litro.

A equação é simples. Preços mais baixos que os de mercado podem elevar as vendas, mas vão aumentar o número de importações a preços mais altos. Em outras palavras, cada litro comprado hoje no exterior daria um prejuízo de 73 centavos à Petrobras. O movimento pode consumir o caixa da estatal. A empresa importou uma média de 52 mil barris de gasolina por dia no segundo trimestre de 2023. Foram cerca de 7 mil no mesmo período de 2022. No segundo trimestre de 2019, antes da pandemia, a média foi de 36 mil. Pedro Galdi, analista da Mirae Asset, fala ao VEJA Mercado sobre os riscos dessa política. Por volta das 12h30, as ações da Petrobras recuavam 3%.

