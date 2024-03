A empresa que “saiu” da mira de Lula após polêmicas em Vale e Petrobras

A distribuidora de energia Eletrobras tem tido dias mais tranquilos depois das investidas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reverter sua privatização — chancelada no final de 2022. Enquanto o governo mira nos dividendos da Petrobras e tenta influenciar a sucessão de Eduardo Bartolomeo na presidência da mineradora Vale, os ataques à Eletrobras têm ficado em segundo. É o que escrevem os analistas da corretora Genial Investimentos. “Citamos o resfriamento relacionado a Ação Direta de Inconstitucionalidade, empreitada pelo governo federal no STF em relação ao direito de voto limitado a 10% que, apesar de ainda não encerrado, parece ter deixado de ser o foco do governo no momento”, afirmam em relatório enviado a clientes. A companhia teve lucro líquido de 900 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, revertendo o prejuízo de pouco mais de 400 milhões registrado no mesmo período do ano anterior.

Uma das soluções apontadas em relatório de analistas do banco Bradesco BBI para encerrar definitivamente o imbróglio entre governo e Eletrobras é a antecipação do pagamento de impostos à União. O acordo envolveria cerca de 36 bilhões de reais em impostos setoriais que a empresa teria de pagar pelos próximos 22 anos. Os analistas estão confiantes em um desfecho positivo das negociações para a companhia. As ações da Eletrobras sobem 1% nesta tarde.

