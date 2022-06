A empresa que cai 25% por suposta investigação da CVM por manipulação

Às 15h15 desta quinta-feira, 30, as ações do Tradersclub tombavam 24,65%, amargando um derretimento de 61% desde o IPO da companhia, em julho de 2021. Além do cenário desafiador para as empresas mais expostas ao cenário de alta de juros, a informação de que o Tradersclub estaria sendo investigado pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM) por suposta manipulação na cotação de ações azedou de vez o humor dos investidores. A notícia foi publicada pelo repórter Lauro jardim, de O Globo. Em comunicado ao mercado, a companhia diz não ter recebido qualquer notificação dos órgãos competentes e que “zela por altos padrões de governança corporativa”. Já a CVM afirma que acompanha e analisa informações e movimentações no âmbito do mercado de valores mobiliários brasileiro, mas que não comenta casos específicos.

