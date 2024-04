Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Apex e a ProColombia, seu equivalente no país latino, articulam a criação de um órgão para reunir agências de exportação e investimentos de países amazônicos. A ideia é anunciar a intenção em evento do BID em Manaus, no início de junho.