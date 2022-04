A dívida de R$ 20 milhões que o Santander não quitou com a Caixa

A Caixa Econômica Federal encaminhou uma carta ao Ministério da Economia em que cobra uma dívida vencida de 20,8 milhões de reais que o Santander possui com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), administrado pela instituição. O débito se refere a 114 contratos cujas operações não foram realizadas com recursos do FGTS. O FCVS, com quem o Santander tem a dívida, possui a finalidade de liquidar ou amortizar o saldo do financiamento habitacional em caso de morte ou invalidez permanente do adquirente, assumindo também as despesas de recuperação ou indenização decorrentes de danos físicos no imóvel. Procurado pelo Radar Econômico, o banco Santander ainda não se posicionou sobre o assunto.

