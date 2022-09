A disputa no Cade pela distribuição de combustível de avião em Guarulhos

Em processo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a distribuidora de combustíveis GranPetro acusa, em petição enviada ao órgão, o conjunto de empresas responsável pelo abastecimento de combustível de avião no Aeroporto de Guarulhos de postergar a definição de valores de investimentos em dutos para a distribuição de querosene, o que atrasa a conclusão do processo de ingresso da empresa no rol de companhias autorizadas a operar de forma plena no aeroporto. O julgamento do caso já foi iniciado na autarquia, cuja previsão envolve encerrar os trâmites entre o fim deste mês e o começo de outubro.

O processo aberto foi em 2014 e a GranPetro acusa o rol de empresas que operam em Guarulhos de abuso de posição dominante pela imposição de barreira artificial de entrada no mercado a partir do acesso à infraestrutura de abastecimento do aeroporto. O despacho da superintendência geral da autarquia, que estabelece multa de 3,6 bilhões de reais e abertura do acesso a novos entrantes no Aeroporto de Guarulhos, teve seu julgamento iniciado em março deste ano, mas a continuidade está parada há seis meses em razão do pedido de vistas do conselheiro Luiz Henrique Braido.

Em outubro de 2021, o Ministério Público recomendou a condenação de Raízen, Vibra e Air BP por falta de objetividade nos requisitos exigidos para entrada de concorrentes no rol de empresas de abastecimento e por abuso de poder econômico pela imposição de barreiras artificiais para a entrada de novas operadoras.

