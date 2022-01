A desconfiança do consumidor, do industrial e do investidor

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Abertura | 27 de janeiro.

Mais um dado mostra que o brasileiro não anda muito confiante com a economia. Ontem foi o índice de confiança do consumidor que caiu, hoje foi o a da indústria. Segundo dados da FGV, o índice caiu 1,7 ponto em relação a dezembro e já é a sexta queda consecutiva. O índice está no menor nível desde julho de 2020.

Também falta confiança no Fed. Ontem, o presidente do banco central americano, Jerome Powell, mostrou um tom mais duro depois da sinalização em comunicado de que deve haver uma alta em breve dos juros americanos, mas deixou dúvidas sobre qual será a intensidade e o ritmo das elevações. A alta dos juros já estava no preço e todo mundo já sabia que ia acontecer. O que importava saber é como será feita esta alta. Sem esta informação, os mercados seguem voláteis e à mercê dos humores, já que a sensação é de que nem o Fed sabe o que fazer. Os futuros americanos, por exemplo, registram leve alta depois de os mercados terem virado e fechado em queda ontem.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.