A defesa de Temer da reforma trabalhista: ‘Querem tirar direitos’

Pai da reforma trabalhista, o ex-presidente Michel Temer (MDB) saiu em defesa de sua proposta, cuja revogação ou revisão é defendida por membros da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República. “Se quiserem tirar direitos do trabalhador, revoguem a reforma trabalhista. Ela foi feita via lei ordinária, por tanto pautada pela Constituição. Ela não tirou direitos, deu direitos, reconhecendo o trabalho flexível, por exemplo”, afirmou Temer em ume evento realizado em São Paulo nesta quarta-feira, 14. “Houve um recuo, primeiro se falava em revogação, agora em adaptação. Adaptações são bem vindas, como no caso de entregadores de aplicativo, que não estão previstos na reforma. A sociedade vai mudando e adaptações são necessárias. Leis não tem impacto tão imediato, mas muitos empregos com carteira assinada foram criados desde então, então viva a reforma trabalhista”, exaltou Temer.

