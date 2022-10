A decisão que abre precedente para investidores processarem o IRB Brasil

A juíza Maria Cristina de Brito Lima, da 6ª vara empresarial do Rio de Janeiro, decidiu que será publicado um edital para que os investidores que sentiram lesados pelo IRB Brasil em função das sucessivas quedas nos papéis da empresa na bolsa de valores. Na prática, os investidores terão 20 dias para entrar no processo para participarem como litisconsortes, produzindo as provas que tiverem e entenderem como devidas para comprovar o prejuízo com as ações. Para se ter uma ideia, a cotação do IRB era de 34,37 reais em 31 de janeiro de 2020, afundou para 5,60 reais em 20 de março de 2020 e, agora, está um pouco acima de um real depois de alguns desdobramentos. No período, a empresa foi questionada por gestoras sobre erros contábeis nos balanços que provocaram o forte movimento de baixa das ações. No acumulado de 2022, os papéis recuam 73%.

Siga o Radar Econômico no Twitter