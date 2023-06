A decisão do STF que atinge o lucro dos grandes bancos

VEJA Mercado em vídeo | 14 de junho.

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) deve impactar bastante o lucro dos grandes bancos. Os ministros da mais alta corte do país entenderam que a cobrança de PIS e Cofins deve incidir sobre toda a atividade empresarial das instituições. Existia um impasse em relação às quantias referentes até o ano de 2014. Alguns analistas estimam que o impacto pode ser bilionário no lucro de alguns bancos. Os detalhes da importante decisão do STF e a instituição mais atingida pelo parecer são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 14.

