A decepção do mercado com o preço do iPhone 14

A Apple divulgou o iPhone 14 na última quarta-feira, dia 7, e alguns analistas levantaram preocupações sobre a falta de inovação no novo modelo de smartphone da gigante de tecnologia. Apesar de mudanças significativas no desempenho das novas baterias e da resolução da câmera do iPhone 14, que saltou de 12MP para 48MP, ficou um gosto de “quero mais” no mercado. “Tais melhorias continuam a parecer muito incrementais para a empresa que inventou o Mac, o iPod, o smartphone e o tablet”, escreveram os analistas do Itaú BBA. “Continuamos a sentir falta de dispositivos com realidade aumentada”.

A manutenção do preço de lançamento nos mesmos patamares do iPhone 13 foi algo que também preocupou o mercado. Nos Estados Unidos, os modelos serão vendidos a partir de 799 dólares, enquanto no Brasil o valor inicial recomendado é de 7.599 reais. “Esperávamos um aumento nos preços dos modelos do iPhone 14 em comparação com os modelos do iPhone 13, mas isso não aconteceu. Dada a inflação, isso deve aumentar a pressão sobre as margens, a menos que a Apple venda com sucesso neste ciclo”. Às 16h30, as ações da empresa são negociadas em queda de 1,5% na Nasdaq.

