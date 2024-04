A cruzada e a polêmica da Viação Andorinha contra a Buser e Flixbus

Os sócios da Viação Andorinha, uma das mais tradicionais empresas rodoviárias do Brasil, Paulo Constantino e Walter Lemes Soares são também parceiros na empresa de fretamento turístico Kin Guin, que oferece pacotes “bate-e-volta” para o bairro do Brás, em São Paulo, a partir do interior do estado, e viagens só de ida de Presidente Prudente para São Paulo e vice-versa, com saídas diárias, emitindo passagens utilizando a autorização de fretamento.

Curiosamente, é a Viação Andorinha, de Constantino e Soares, uma das principais vozes contra a abertura do mercado rodoviário para empresas de tecnologia, como a brasileira Buser e a alemã Flixbus. A Andorinha faz parte de entidades do setor (Setpesp e Abrati) que ingressaram com diversas ações na Justiça que acusam as novas empresas de “concorrência desleal”. Alegam, por exemplo, que a autorização de fretamento é indevidamente utilizada para serviços de transporte de passageiros – assunto que ainda está sendo debatido pela Justiça.