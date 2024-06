VEJA Mercado entrevista a economista Solange Srour, do UBS

VEJA Mercado | 11 de junho de 2024.

O dólar comercial voltou a bater sua máxima em um ano e meio e fechou o dia a 5,32 reais, o maior nível desde novembro de 2022. A semana é decisiva nos Estados Unidos, onde o Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, se reúne na quarta-feira para discutir a política monetária da maior economia do mundo. A decisão em si não deve provocar grandes surpresas, mas os olhos estão atentos para o comunicado e os próximos passos da instituição presidida por Jerome Powell. A mais recente edição do Boletim Focus voltou a elevar as projeções de inflação do Brasil para 2024 e 2025 diante da valorização do dólar. O IPCA de maio volta a esquentar a discussão sobre os cortes de juros no Brasil. O banco Itaú não enxerga mais espaços para cortes na Selic este ano. Diego Gimenes entrevista Solange Srour, diretora de macroeconomia do UBS Wealth Management. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter e Linkedin, a partir das 10h.

