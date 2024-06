TV Globo põe fim a uma regra imposta nas novelas desde 2015

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já com várias cenas gravadas no Rio, Mania de você, título provisório da próxima novela das 9 de João Emanuel Carneiro, terá cenas também em Portugal. A coluna GENTE soube que a trama começa a ser rodada na Europa na primeira semana de julho. Desde I Love Paraisópolis, de 2015, quando teve cenas em Nova York, a emissora não gravava no exterior. Era uma forma de economizar com gastos em tempos de dólar nas alturas. Atores portugueses farão parte da novela, que ficará dez meses no ar. Outra marca ostentosa do que vem por aí.