A cotação do dólar chegou ao teto no Brasil?

VEJA Mercado em vídeo | 13 de fevereiro.

O dólar negocia em uma sessão de baixa nesta segunda-feira. A moeda americana recua 1%, cotada a 5,17 reais. O movimento acontece depois de um repique em que o dólar bateu a marca de 5,30 reais em razão dos ataques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à autonomia do Banco Central. De qualquer forma, o banco Itaú enxerga alguns sinais preliminares de que a cotação da moeda americana poderia ter chegado ao seu topo. As razões por trás do otimismo em relação ao real e as condições econômicas e, sobretudo, políticas para que a tendência de baixa perdure por mais tempo são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 13.

