A concorrente da Petrobras que vive momento oposto ao da estatal

A petroleira 3R Petroleum, concorrente da Petrobras na exploração de petróleo, viveu um momento oposto ao da estatal na última terça-feira, 16. Enquanto a Petrobras subiu 3% pelas mudanças pouco intervencionistas na política de preços dos combustíveis, a 3R amargou uma dura queda de 7,5% no mesmo pregão. A companhia anunciou uma interrupção não programada nos trabalhos no campo de Papa Terra, comprado justamente da Petrobras no final de 2022 por 105 milhões de dólares (518 milhões de reais). A 3R alega que foi identificado um dano no mangote flexível, uma peça que auxilia na transferência de petróleo de produção para o navio aliviador. Além disso, a plataforma atingiu o limite da capacidade disponível de estocagem de tanques de óleo. O prazo para normalização dos trabalhos é de 10 dias.

Nos mercados, as bolsas europeias e os futuros americanos amanhecem em alta. Depois da empolgação dos investidores com a Petrobras, as atenções devem se voltar para a tramitação do projeto da nova regra fiscal do país.

Siga o Radar Econômico no Twitter