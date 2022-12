A cobrança de empresários em relação à mudança na Lei das Estatais

Fundador do grupo Esfera Brasil, o empresário João Camargo cobrou publicamente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-AP), pela derrubada das mudanças na Lei das Estatais, aprovadas na Câmara com articulação do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Camargo publicou no LinkedIn um pedido para que as alterações, que abrem a porteira para a nomeação de políticos em mais de 700 cargos, sejam barradas na Casa — e ganhou os grupos de WhatsApp da Faria Lima. “A mudança na regra da lei significa um retrocesso”, afirma ele. Há cerca de um mês, em um evento do grupo no Guarujá, Camargo fez um discurso pedindo para que o empresariado trabalhasse pelo sucesso do governo eleito. A recíproca também precisa ser verdadeira.

