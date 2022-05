A cifra quase bilionária que a Americanas perdeu no ataque hacker

Os quatro dias em que o site da Americanas ficou fora do ar (entre 19/02 e 22/02) fizeram a empresa perder uma quantia considerável de receita. O balanço do primeiro trimestre da companhia revela uma perda de 923 milhões de reais em função de “incidente de segurança (perda de venda)”. No acumulado dos três primeiros meses do ano, a Americanas teve um prejuízo líquido de 137 milhões, número 38,8% menor em relação ao igual período de 2021 (224 milhões). A leitura de algum analistas, contudo, não foi negativa. Para a equipe da Genial Investimentos, o balanço foi melhor que o de seus pares. “Se compararmos com os seus concorrentes, Magazine Luiza e Via, a Americanas possui um portfólio de produtos mais diversificado — lê-se menos dependente de linha branca –, que geram maior resiliência diante de esse cenário macroeconômico mais desafiador. Nossa recomendação é de compra”, disseram os analistas em relatório. Às 15h20, as ações da Americanas subiam 1,81%.

