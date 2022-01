A bronca dos bares e restaurantes com o iFood

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, ainda não digeriu a saída da Uber Eats do país, anunciada nesta quinta-feira, dia 6. A empresa, embora com uma relevante fatia de mercado, encontrava dificuldades para brigar em pé de igualdade com o iFood, cuja participação de mercado, estima-se, seja de aproximadamente 70%. “Fomos pegos de surpresa. E foi uma surpresa muito ruim, porque, em dezembro, nós tivemos o fechamento do Delivery Center, que já foi horrível para o mercado, porque era uma esperança para o setor por atuar no conceito de open delivery.”

A saída da Uber do mercado de entregas de comida coloca o iFood em posição de privilégio e como favorita a engolir as concorrentes restantes. Por isso, Solmucci clama por uma intervenção do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade. Em 2020, a entidade entregou, junto à Rappi, uma ação ao órgão antitruste contra o iFood por práticas anticompetitivas no mercado. O processo mira os contratos de exclusividade firmados pela empresa com milhares de restaurantes, o que impossibilitou o crescimento de concorrentes no país; e a prática de descontos altamente agressiva, que faz os restaurantes sacrificarem parte da margem de lucro com a operação de delivery. Como resposta, o Cade impossibilitou que o iFood firmasse novos acordos de exclusividade.

“Nós vamos apertar o cerco no Cade para ver se conseguimos limitar um pouco o iFood, porque o negócio está feio. Nós temos basicamente um monopólio. Criamos um monstro cheio de dinheiro para comprar exclusividade e dar cashback”, afirma Solmucci. “O pior de tudo é que, no fim das contas, a estratégia de descontos que eles praticam só ferram com o dono do restaurante. Ora, se eles querem fazer promoção, eles têm de bancar esse custo. Como o iFood tem um poder de mercado cada vez maior, os donos de restaurantes acabam se submetendo. A situação é muito complicada. Nós precisamos de uma intervenção via Cade. Na hora em que só houver o iFood, esse custo vai acabar nas mãos do consumidor.”

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.