A briga judicial para retirar a loja da Carolina Herrera do Cidade Jardim

A JHSF e um fundo imobiliário da XP entraram com um pedido judicial para que a Newluxe, que é a dona das lojas Carolina Herrera nos shoppings Cidade Jardim e Catarina Fashion Outlet, devolva os espaços locados em seus shoppings. A JHSF alega que a Newluxe transferiu os contratos de locação para a empresa Madig Comércio, que era a fiadora dos contratos referentes ao Catarina Fashion Outlet, sem sua autorização. Além disso, a empresa diz que os contratos do Shopping Cidade Jardim foram violados porque supostamente a Newluxe teria escondido 26,7 milhões de reais em faturamento, alterando assim o valor variável a ser pago de aluguel. Esta fato geraria um cross default sobre o contrato do Catarina Fashion Outlet. Mas o juiz do caso indeferiu a liminar, citando a contranotificação da Newluxe, anexada ao processo pela própria JHSF. A dona das lojas da Carolina Herrera diz na contranotificação que teve que fazer as alterações de contratos por conta de questões com a Receita Federal, mas que a Madig é empresa do grupo. A Newluxe questiona também a auditoria realizada em suas vendas, dizendo que não houve realização de contagem, mas apenas abordagem visual na loja.

