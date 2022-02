A briga em torno das intermináveis obras do Caesar Park de Ipanema 

Os vizinhos reclamam, a rede Accor reclama, a construtora CFM reclama. As obras de retrofit do Caesar Park by Sofitel, de Ipanema, deram tanta dor de cabeça que a empreiteira e a rede Accor estão partindo para uma briga arbitral, o sistema que substitui o processo judicial. A Accor acredita que já tomou um prejuízo de 30 a 40 milhões de reais com a obra que já atrasou mais de ano. A construtora diz que encontrou um monte de problemas técnicos, inclusive de fundação. O fato é que o hotel entrou em reforma em 2018 e está até agora em obras.

