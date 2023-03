A BRF quer fazer festa com 32 toneladas de alimentos no Lollapalooza

A gigante do ramo de alimentos BRF está se preparando para patrocinar mais uma edição do festival de música Lollapalooza, que será realizado no autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 24 e 26. Por meio da tradicional marca Sadia, a empresa irá espalhar mais de 36 toneladas de alimentos em 19 tendas do evento, além de um Chef Stage e dos 150 ambulantes que vão circular no espaço com um cardápio recheado com cerca de 30 opções. Em entrevista ao Radar Econômico, Marcel Sacco, vice-presidente global de estratégia, inovação e novos negócios na BRF, conta que a estratégia por trás de patrocínios em eventos como esse e a NBA é alcançar um público mais jovem.

“A Sadia é uma das marcas com quase 80 anos de história. E a gente logicamente tem o desafio de manter essa força daqui para o futuro. Então, nós temos focado em trabalhar com o público jovem. Essa conexão acontece de duas maneiras, primeiramente tendo um portfólio adequado para o estilo de vida desses jovens, para o que eles valorizam, e a segunda coisa é a gente estar comunicando e sendo relevante no dia a dia deles”, afirma Sacco. “Essa é a segunda edição que nós vamos participar do Lollapalooza. Estamos em um processo de esquenta, comunicando com playlists no Spotify, falando com os jovens que visitaram o nosso espaço no ano passado, e envelopamos um trem inteiro na linha que leva ao autódromo com a parceria entre a Sadia e o Lolla”, complementa.

A empresa não divulga números sobre o investimento em marketing para o evento, mas garante que o volume é superior ao aporte realizado para a edição anterior. A Sadia terá estandes dentro do autódromo para momentos de descompressão e quer colocar seu novo produto, a linha Hot Bowls Sadia, como o principal aperitivo da festa. “A gente está falando de um número de partida de mais de 32 toneladas de alimentos. Dependendo do movimento, esse número pode ser até maior. São mais de 130 mil unidades de lanche, 140 mil de batatas… É uma oportunidade para que a gente leve o produto à boca das 300 mil pessoas que são esperadas para o festival”, diz. O executivo afirma, ainda, que haverão alternativas para os consumidores que não comem proteínas de origem animal, como hambúrgueres e nuggets da linha Veg&Tal.

Siga o Radar Econômico no Twitter