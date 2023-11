A ausência do relator da reforma administrativa em evento sobre o tema

A pressão de parlamentares e empresários para que o ajuste das contas públicas se dê também pelo lado da despesa será foco de um seminário na quarta-feira, 1º. Vinte e três frentes parlamentares, incluindo as do empreendedorismo e da agropecuária, promovem um evento para discussão da reforma administrativa, organizado pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).

Os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), vão discursar na ocasião e, como informado pelo Radar Econômico, grandes nomes do setor privado também devem comparecer e assinar um manifesto pela causa. Contudo, um ator importante para a viabilização da proposta tem outros planos.

“Não vou. Não estou sabendo desse encontro”, diz o relator da reforma administrativa na Câmara, o deputado Arthur Maia (União-BA), em entrevista à coluna. Maia, encarregado da PEC 32/2020, foi convidado a participar do evento há cerca de um mês, mas optou por não comparecer. Na quarta-feira, dia do evento, o deputado volta à Bahia, onde vai passar o feriado de Finados. O relator já havia se mostrado cauteloso sobre a retomada da reforma. Há cerca de dois meses, quando as 23 frentes parlamentares entregaram um manifesto em prol da reforma a Lira, Maia disse à reportagem que não trataria do tema enquanto não estivesse mais seguro de que, desta vez, a proposta iria para frente. Vale lembrar que já fazem quase dois anos que a PEC foi aprovada em comissão especial.

O governo federal, que não é entusiasta da proposta nos moldes da PEC 32, não enviará representantes do primeiro escalão ao evento. Os ministros Geraldo Alckmin e Esther Dweck, do Desenvolvimento e da Gestão, chegaram a ser convidados, mas apenas João Alberti de Negri, assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais, deve representar o Executivo. Em nota, a FPE afirma ter enviado convite ao gabinete do parlamentar e diz que “lamenta eventual falha de comunicação”.” A entidade considera a proposta do deputado Arthur Maia, bem como sua participação no debate, essenciais para melhoria do ambiente de negócios”, afirma a frente.

