Empresários assinarão documento em prol da reforma administrativa

Por Victor Irajá Atualizado em 31 out 2023, 13h28 - Publicado em 31 out 2023, 13h27

Diante das falas confusas em torno da meta de zerar o déficit público no ano que vem, protagonizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, empresários pressionam por ajuste nas despesas do governo. Um evento organizado pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) pretende mostrar apoio em relação à reforma administrativa, e ocorrerá em Brasília nesta quarta-feira, 1º. Grandes nomes do setor privado preparam manifesto para mostrar apoio à medidas de redução da máquina pública a ser assinado no evento.

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmaram presença. Também são esperados Flávio Rocha, presidente do grupo Guararapes, e Jorge Gerdau, da empresa homônima ao sobrenome. O governo federal não enviará representantes do primeiro escalão — o assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais João Alberti de Negri representará o ministro Alexandre Padilha.