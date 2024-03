A articulação de empresário amigo de Lula mirando ações detidas pela Caixa

O empresário José Seripieri Filho tem pressionado a direção da Caixa para que a estatal venda sua participação na corretora de seguros Wiz. Atualmente, a holding Caixa Seguridade detém 25% dos papéis da corretora. Seripieri estaria representando o interesse de Ivan Aragão e Alexandre Monteiro, conselheiro e ex-presidente da Wiz que estão de olho na participação da Caixa, segundo executivos da estatal e fontes próximas à discussão. As direções da Caixa e da Caixa Seguridade têm resistido à pressão. Seripieri é fundador da Qualicorp e assumiu a presidência da Amil em fevereiro deste ano — ambas do ramo de seguros e saúde. O empresário é próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o tendo visitado quando estava preso, em Curitiba, e dado carona ao petista em seu jato particular rumo à COP27, no Egito, em 2022. Procurados pela reportagem, a Caixa não quis comentar o caso e Seripieri negou qualquer envolvimento numa eventual venda das ações.

