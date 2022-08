A aposta milionária do empreendedor Janguiê Diniz na longevidade

O empresário Janguiê Diniz, fundador da Ser Educacional, adquiriu uma fatia de 30% da Transceptar, empresa israelense de inteligência artificial especializada em mapeamento genético. O aporte foi realizado por meio de seu family office, o Epitychia. O valor envolvido nos termos não foi revelado, mas sabe-se que a Transceptar é avaliada em 70 milhões de dólares. Fundada em 2011, a empresa é tida como um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias para a área da saúde no mundo e mantém uma sede administrativa em São Paulo.

Com o tema da longevidade em voga, a Transceptar tem investido forte para expandir a sua base de dados em genética. Hoje, são 23.000 genes, mais de 80.000.000 de Polimorfismos e 3 bilhões de pares de base de DNA. Diniz quer, como sócio-investidor, potencializar a capacidade de atuação do negócio, diversificando seus procedimentos e serviços. O objetivo, revela ele, é transformá-la em uma empresa bilionária. Para alavancar o potencial da empresa, Diniz ajudará a estruturar um conselho de administração, do qual ele será o presidente, com especialistas em diversas áreas. “O mapeamento genético realizado pela Transceptar é um material riquíssimo e muito importante. Com ele, cada pessoa pode saber o que deve fazer para viver mais e melhor, evitando, na medida do possível, futuras doenças ou condições adversas. Eu acredito muito não só no potencial da empresa, mas em seu propósito altamente positivo, capaz de ter um real impacto sobre a vida da população”.

