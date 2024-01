A aposta da Mastercard para entrar no mercado de “pix internacional”

A administradora de cartões Mastercard fechou uma parceria com a fintech brasileira Izzi Remessas, que pertence ao Grupo B&T, para oferecer uma modalidade de transações internacionais similar ao pix. Os usuários poderão realizar transferências de conta para conta ou de envio para saque em espécie em dólar ou euro. A parceria tem capacidade de cobrir 90% da população e mais de 90% das contas bancárias do mundo, segundo a Mastercard. “As grandes bandeiras estão diversificando para aumentar suas receitas e, com isso, estão entrando no segmento de transferências internacionais. É como se eles tivessem pagadores locais no mundo inteiro”, diz Vivian Portella, CEO da Izzi Remessas.