A aposta da Becomex para expandir operações de empresas no exterior

Depois de conquistar uma carteira com mais de mil clientes entre os maiores grupos econômicos do país, a Becomex, empresa de tecnologia e estratégia de negócios, anuncia a compra da Narwal, líder no mercado de softwares que otimizam os processos de comércio exterior dos clientes. A expectativa da empresa é de que a operação seja aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, em até 60 dias. Segundo o vice-presidente de tecnologia e inovação da Becomex, Rogério Borili, com a aquisição, a empresa ganha musculatura para prestar serviços ainda melhores para seus clientes. “Nosso desafio é ajudá-los no gerenciamento de riscos, redução de custos e de carga tributária. Nesse sentido, a tecnologia torna-se fundamental porque simplifica e agiliza todos esses processos.”

Com atuação em todas as etapas da cadeia produtiva, a Becomex já proporcionou para 40 segmentos uma economia de 10 bilhões de reais em custos e 12 bilhões de reais em carga tributária. “Nosso portfólio de serviços apresenta soluções que vão do trade compliance aos regimes especiais, sempre com o foco no aumento da inteligência competitiva do cliente.”, afirma Borili. O objetivo da empresa envolve examinar todas as etapas do processo produtivo para não deixar escapar nenhuma oportunidade de otimização da eficiência tributária. “Quando todos conseguem maximizar o aproveitamento das oportunidades tributárias, ficam menos sobrecarregados e têm uma melhora no fluxo de caixa, o que facilita a negociação de preços, afirma.

