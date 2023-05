A ameaça da bancada do boi ao governo Lula

Com o governo patinando em sua articulação política, um importante interlocutor da Frente Parlamentar do Agronegócio diz que a boa relação com o setor é muito mais importante hoje do que durante o governo de Jair Bolsonaro. Segundo ele, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva pode “espernear” sobre demarcação de terras indígenas e agrotóxicos, mas mobilizar a base contra o setor nessas pautas trará problemas no Congresso…

