A agressiva estratégia de marketing da Ademicon envolvendo televisão e BBB

O grupo de consórcios Ademicon comercializou 16,6 bilhões de reais em crédito nos oito primeiros meses do ano, — um expressivo crescimento de 40% na base anual —, e credita grande parte de seu sucesso à agressiva estratégia de marketing da empresa. Por meio de propagandas na televisão e do patrocínio em reality shows, como o Big Brother Brasil, a CEO da empresa acredita que torna a Ademicon mais conhecida do público. Tatiana Schuchovsky Reichmann é a entrevistada desta semana do programa VEJA S/A. Ela pretende aumentar os investimentos em marketing em 30% no próximo ano. “O marketing hoje é a segunda maior conta da empresa, atrás apenas das comissões dos vendedores. Cada vez que entramos no BBB, as buscas pelo nosso nome disparam no Google, é muito importante estar na mídia. O desafio de explicar o que é um consórcio é contínuo até hoje”, disse. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

