A ação contra camarote de R$ 4,5 milhões bancados pela Cedae na Sapucaí

O advogado Victor Travancas, que também é subsecretário do gabinete do governador do Rio, Cláudio Castro, entrou com uma ação judicial em que pede a proibição de um patrocínio de 4,5 milhões de reais da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) a um camarote na Marquês de Sapucaí. O advogado estima que cada ingresso ao evento terá um custo de 10 mil reais. “Os cidadãos pagarão aproximadamente 10 mil reais por cada ingresso do camarote, que será distribuído para políticos e artistas”, afirmou. Além do bloqueio da verba, a ação também pede uma cópia do processo ao Ministério Público para abertura de inquérito de improbidade contra os administradores da Cedae.

