TT Investimentos: a retomada da carreira dos ex-sócios da gestora

Seis meses depois de pôr a bancarrota a TT Investimentos, gestora que tinha cinco anos de existência, e perder cerca de meio bilhão de reais, Arthur e Antônio Fraga Bahia – sobrinhos do economista e ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga – estão de volta ao mercado financeiro. Ambos devem deixar o Leblon, no Rio de Janeiro, e embarcar rumo à Faria Lima, o centro financeiro de São Paulo.

Antônio iniciará nova fase na vida profissional no mês que vem na multi family office do Santander, e já está de malas prontas para São Paulo. Já o irmão, Arhur, tem mantido conversas com várias gestoras paulistanas, entre elas, a Monte Bravo, um dos maiores escritórios autônomos da XP, com mais de R$ 30 bilhões sob custódia. Para amigos próximos – os “poucos que sobraram” –, ele tem dito que quer se especializar em ESG – conjunto de padrões e boas práticas que visa definir se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada.

Vale lembrar que em setembro do ano passado os sobrinhos de Armínio Fraga tiveram de fechar as portas da gestora depois que uma operação com derivativos no mercado americano deu errado, causando um prejuízo de centenas de milhões de reais. O caso foi revelado por esta coluna, pois se tratava dos sobrinhos de Armínio, que também era o maior cotista do fundo.

A operação fora feita pelo fundo TT Global Equities, e envolveu a venda de opções de venda e compra de uma empresa que os gestores diziam conhecer “profundamente”- a Clarus, uma fabricante americana de equipamentos para atividades ao ar livre como esqui e montanhismo. Numa carta nitidamente emocionada, Arthur chegou a pedir desculpas aos cotistas – entre eles, Marcel Telles, um dos sócios da Americanas – e explicou o que deu errado.

De lá para cá, os ex-sócios da gestora cumpriram com obrigações judiciais e, no início deste ano, começaram a retomar contatos para se recolocarem no mercado financeiro. A informação é que os irmãos não se falam desde o fechamento da gestora. Cada um seguiu caminhos diferentes para a retomada da carreira. No multi family office do Wealth Management (gestão de patrimônio) do Santander, Antônio estará à frente para ver novas possibilidades de investimentos de clientes graúdos. Já Arthur, ainda não se decidiu sobre as possibilidades, mas garante que irá voltar ao mercado ainda este semestre.