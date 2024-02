Super-ricos: onde estão investindo?

O mercado de capitais está em ebulição desde que o Congresso aprovou proposta do governo que aperta a tributação sobre os chamados fundos exclusivos, que até então garantiam aos super-ricos o privilégio de embolsar os rendimentos pagando praticamente nada de Imposto de Renda – bem diferente do que acontecia com os fundos ao alcance do grosso dos investidores no varejo. Depois disso, a equipe econômica ainda limitou o lastro para novas emissões de letras e certificados de crédito imobiliário e do agronegócio. Essa festa acabou.

Num movimento mais recente, o governo fechou mais uma porta, desta vez para a criação de novos fundos exclusivos de previdência, que contam com incentivos fiscais. O sinal é claro: a equipe econômica quer barrar estratégias de planejamento tributário das famílias ultra ricas e, por tabela, manter em alta uma nova fonte de arrecadação.

O que se vê agora é uma corrida para definir o melhor destino desse dinheiro – a estimativa é de cerca de R$ 750 bilhões em fundos fechados exclusivos, número que inclui as estruturas de investimento em previdência. A lista abaixo foi repassada à coluna por banqueiros do eixo São Paulo-Rio. Num cenário que ainda mistura juros reais elevados e perspectiva de queda gradual da Selic, as recomendações passam por títulos do Tesouro Direito a ações e fundos de crédito privado, entre outros.

Papéis em IPCA, NTN ou CDB: Os títulos públicos atrelados à inflação (IPCA) e as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) são opções de investimento em renda fixa que oferecem proteção contra a inflação e uma rentabilidade previsível;

Debêntures incentivadas (debêntures de infraestrutura): As debêntures incentivadas são títulos de crédito emitidos privados por empresas do setor de infraestrutura, como rodovias, aeroportos e energia. São isentas de Imposto de Renda para pessoas físicas;