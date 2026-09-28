‘Índice Uber’: a corrida por dinheiro rápido fora dos bancos

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Há um abismo entre o debate econômico e a realidade de milhões de brasileiros que dependem da renda diária. O texto explora o conceito do “Índice Uber”, que descreve a urgência desses trabalhadores por liquidez imediata diante de juros altos e crédito inacessível, e analisa o impacto do Desenrola Brasil 3.0.

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Há um abismo entre o debate econômico travado por candidatos à Presidência da República, bancos, fundos e fintechs e a rotina de quem depende do próprio trabalho para gerar renda nas ruas, nos bairros e nas periferias. De um lado, analistas acompanham a Selic, as contas públicas e os relatórios do Banco Central sobre crédito e juros. De outro, motoristas de aplicativo, cabeleireiras, diaristas, vendedores de alimentos e pequenos comerciantes precisam transformar o trabalho diário em liquidez para repor mercadorias, pagar despesas e manter a atividade em funcionamento.

Essa realidade não cabe inteiramente na oposição entre formal e informal. O mercado de trabalho brasileiro reúne empregados com carteira assinada, autônomos com CNPJ, microempreendedores individuais, prestadores de serviços sem registro empresarial, trabalhadores de plataformas e pessoas ocupadas que dependem de bicos ou de vendas ocasionais. Entre esses grupos, variam o acesso a direitos e à proteção previdenciária, o custo do crédito e a capacidade de absorver períodos de queda na renda. Em 2025, a taxa anual de informalidade atingiu 38,1% da população ocupada, segundo a PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mesmo período, o número de pessoas que trabalhavam por conta própria alcançou 26,1 milhões, o maior contingente da série histórica.

Esses dados ajudam a dimensionar uma economia formada por pessoas cuja renda depende, muitas vezes, da atividade daquele dia ou daquela semana. Não se trata apenas de trabalhadores sem ocupação estável, mas de uma ampla parcela da população que combina empreendedorismo por necessidade, prestação autônoma de serviços, vendas informais, trabalho em plataformas digitais e pequenos negócios de baixa margem. Para quem depende de receita diária ou semanal, juros altos e fluxo de caixa irregular podem tornar as modalidades formais de crédito inacessíveis ou excessivamente caras. Nesse cenário, multiplicam-se as alternativas: antecipação de recebíveis, parcelamento com fornecedores, vendas a prazo, ajuda familiar e o tradicional “fiado” de bairro.

É nesse ponto que surge o chamado “Índice Uber”. A expressão não corresponde — ao menos por enquanto — a um indicador oficial ou estatístico, mas corre solto nos corredores da Faria Lima. Trata-se de uma metáfora econômica para descrever a experiência de trabalhadores que, diante da irregularidade da renda e do alto custo do crédito, precisam converter rapidamente o produto de seu trabalho em dinheiro disponível. Para motoristas de aplicativos, entregadores, vendedores ambulantes e pequenos prestadores de serviços, a urgência não é apenas obter financiamento. É contar com recursos no exato momento em que surgem despesas como combustível, manutenção, compra de insumos, aluguel, contas domésticas e reposição de estoque. A corrida, portanto, não é apenas por passageiros, entregas ou clientes: é por liquidez imediata.

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Não à toa, chamou a atenção o anúncio feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Desenrola Brasil 3.0, modalidade emergencial de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes – vista como salvação por muitos, mas interpretada como mais uma medida eleitoreira por analistas políticos e economistas. A medida prevê a aquisição e a renegociação, total ou parcial, de dívidas financeiras, comerciais e de prestação de serviços, com foco em débitos em atraso e de menor valor. Ou seja, poderão ser contempladas dívidas com valor original inferior a R$ 10 mil e com deságio mínimo de 90% sobre o valor de face das carteiras ofertadas.

A lição do “Índice Uber” é que o mercado de trabalho brasileiro não se resume ao emprego formal nem à grande empresa. Ele é composto por milhões de pessoas que criam alternativas de renda diariamente, em diferentes graus de formalização. Compreender essa dinâmica é essencial para formular políticas de emprego, previdência, crédito, qualificação profissional e inclusão financeira que dialoguem com a economia real — uma realidade muitas vezes distante dos centros financeiros e do debate eleitoral de maior visibilidade. Boa parte dos brasileiros aprovou o “Desenrola 3.0”; já o mercado financeiro, não.