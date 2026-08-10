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Fundos de IA: valem o risco?

Bancos de investimento transformam a inteligência artificial em vitrine de captação, enquanto a indústria de fundos no País segue nos pilares tradicionais

Por Neuza Sanches Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 10h00
IA
Nos bancos de investimento há corrida para alavancar o mercado de fundos de IA, mas ainda incipientes (Getty Images/Getty Images)
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A inteligência artificial (IA) entrou na vernáculo do mercado financeiro brasileiro, mas ainda não como um bloco consolidado: por enquanto, na definição de especialistas, ela circula como tese, narrativa e produto temático. Bancos e gestores passaram a investir na nova tecnologia com a promessa de turbinar o rendimento de fundos e estruturas de investimento, aproveitando o apetite de investidores por temas capazes de condensar inovação e retorno. Mas vale a pena investir agora nesse nicho?

Fato é que a indústria brasileira de fundos opera em outra escala. No primeiro trimestre de 2026, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) registrou 33.793 fundos de investimento sob sua supervisão e patrimônio líquido de R$ 11,66 trilhões. A autarquia mantém bases públicas com informações cadastrais líquidas, dados diários de patrimônio e cota, captura, resgates, documentos e composição de carteira dos fundos registrados. Esse conjunto de dados permite ao investidor examinar, antes da aplicação, a estratégia, a liquidez e os riscos de cada veículo.

Essa dimensão numérica coloca o Brasil entre os mercados mais pulverizados do mundo. Na comparação internacional mais recentemente disponibilizada pela International Investment Funds Association (IIFA), referente ao segundo trimestre de 2025, o País ocupava a primeira posição global em número de fundos, com 31.454 veículos financeiros — à frente dos Estados Unidos, que registaram 12.215. O dado internacional usa metodologia própria e não é diretamente comparável ao cadastro da CVM, mas ilustra a excepcional capilaridade da indústria brasileira.

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Diante desses números, a pergunta não é se a IA virou assunto do mercado — isso já é fato —, mas até que ponto ela pode se converter em tese de investimento realmente atrativo. Hoje, os fundos de inteligência artificial parecem ocupar um espaço promissor, porém lateralmente: são o símbolo de um mercado ávido por novas narrativas, ainda que a massa do dinheiro continue em investimentos nos grandes blocos tradicionais da indústria, aproveitando um longo período de juros elevados. Para o investidor, o fascínio do tema é real; a virtude, porém, continua na leitura minuciosa do risco, da estratégia e do horizonte de aplicação. Nesse setor, ainda vale a orientação humana.

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