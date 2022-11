Exclusivo: ranking revela quais os CEOs que mais bombam no LinkedIn

Um levantamento da Bites, startup de estudos digitais, revela que, dos CEOs das 100 maiores empresas do Brasil, 78 estão presentes no LinkedIn. Desse universo, 47 publicam com frequência em seus perfis para uma audiência total de 1,8 milhão de usuários. Dados do próprio LinkedIn mostram que existem no Brasil 210 mil perfis que trazem o termo “CEO” na descrição do cargo. “Queríamos entender como os CEOs das 100 maiores empresas do País atuavam no LinkedIn. Sabemos que muitos funcionários querem ter acesso ao CEO, e nem sempre conseguem. E uma conexão no LinkedIn resolve essa questão”, afirma Manoel Fernandes, diretor da Bites, que tem 4.717 seguidores na rede social.

O Ranking de Densidade Digital dos CEOs no LinkedIn foi feito na última semana de outubro, e traz o retrato do comportamento e da chamada densidade digital dos principais executivos do País na rede social – que tem no Brasil 68 milhões de usuários, a terceira operação no mundo, atrás dos Estados Unidos (227 milhões) e Índia (118 milhões). Vale ressaltar, porém, que no ranking das redes sociais mais acessadas pelos usuários diariamente o LinkedIn ainda está longe dos 2,9 bilhões de usuários do Facebook ou dos 2,5 bilhões do Youtube. Mas é maior do que o Twitter, por exemplo, que alcança 210 milhões de usuários.

Na prática, se trata de uma troca de capital social, que tem como base o pilar de produção de conteúdo, algoritmos e expertise. Segundo Fernandes, as pessoas se guiam pelo CEO, que deve ter como propósito explicar as visões da companhia e influenciar stakeholders. “Nada melhor do que o LinkedIn”, afirma Fernandes. “Do ponto de vista de insight, verificamos que CEOs ativos no LinkedIn conseguem conter ondas negativas em relação a marca e amplificar mensagens positivas, mas ainda são poucos. Isso demonstra um grande potencial de comunicação pouco explorado.”

É fato. Um outro levantamento, da empresa de relações públicas americana Brunswick, mostra como os funcionários valorizam, cada vez mais, a presença dos CEOs nas diversas mídias sociais. Para eles, ter uma liderança transparente e acessível conta pontos na hora do recrutamento e da retenção de talentos pelas empresas, com 82% dos entrevistados afirmando que costumam pesquisar sobre a presença online dos CEOs durante o processo seletivo.

Mesmo diante dessa atividade, apenas 24 dos 100 principais CEOs do Brasil produzem conteúdo diariamente nos seus perfis, considerando os últimos 30 dias de atividade. “A frequência de publicação é muito importante porque os colaboradores, fornecedores, acionistas e stakeholders têm no CEO uma fonte de informação altamente confiável”, completa Fernandes. “Ter uma presença estruturada reforça posicionamentos de negócios e ajuda na reputação da marca.”

Para se ter ideia da potência das pesquisas, no Google Brasil são feitas 4,5 milhões de buscas por mês sobre o LinkedIn – que recebe em seu site 87 milhões de visitas mensais a partir do País. A maior parte dessa audiência (39%) tem entre 25 e 34 anos, e os homens são maioria, com 50,8% do tráfego. “Do ponto de vista do uso no Brasil, os CEOs ainda estão longe da paixão dos brasileiros por redes sociais, mas sabem que precisam ter canais mais abertos de comunicação com o mercado. Afinal, eles são os grandes influenciadores das respectivas empresas”, completa Fernandes.

Os dez CEOs das 100 maiores empresas do Brasil com maior número de seguidores no LinkedIn:

Luciano Hang …………… Havan ………….. 533.778 Sérgio Rial ……….. Lojas Americanas ….. 328.912 Jean Jereissati Neto ….. Ambev …………. 106.529 Luca de Meo ………………Renault ………… 104.393 Fábio Barbosa ………….Natura & Co. …….. 79.391 Gustavo Vernck ………. Gerdau …………….. 66.233 Jerome Cadier ……… Latam Airlines ……… 53.086 Stelleo Tolda ………… Mercado Livre ……… 51.224 Gilberto Tomazoni ……….. JBS ……………… 38.180 Marcelo Pimentel ……….. GPA ……………… 35.735