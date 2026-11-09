Cripto sob ataque: ainda vale investir?

Os ataques de hackers abalaram recentemente a confiança no mercado de criptoativos, mas não eliminam seu potencial como investimento de longo prazo, avalia Axel Blikstad, sócio-fundador da B2V Crypto, a gestora pioneira de criptoativos do Brasil e um dos maiores especialistas nesse mercado digital. “As pessoas que tinham ativos lá dentro ficaram com medo”, afirma. Para ele, os episódios reforçam uma diferença importante: investir em uma moeda digital também exige avaliar a segurança de quem guarda esse patrimônio. A decisão de investir, portanto, não deve se resumir a esperar a turbulência passar. “Desde que lançamos nossos fundos de criptoativos, em dezembro de 2017, até hoje nunca tivemos problemas com hackers, porque fazemos a custódia dos ativos em custodiantes qualificados, como a Fidelity Digital Assets e a Coinbase Prime e, felizmente, passamos ilesos com o evento da falência da FTX, do ataque de hackers no Binance e outras grandes corretoras de criptoativos” explica Blikstad. Ou seja, ser muito diligente nas escolhas das contrapartes com quem se opera é fundamental nesse mercado, que recentemente completou 18 anos, com o lançamento do White Paper do bitcoin pelo Satoshi Nakamoto em 31 de outubro de 2008.

O alerta ganhou força após o ataque à Binance, no fim de outubro, que provocou o roubo de cerca de US$ 6,3 bilhões. No Brasil, Mercado Bitcoin, Nubank e Mercado Pago restringiram operações com criptomoedas nesta última semana, mas é preciso distinguir os acontecimentos: o Mercado Bitcoin foi vítima de um hacker e as duas outras instituições atribuíram as interrupções a problemas em fornecedores externos, sem confirmação de invasão aos próprios sistemas. O Mercado Bitcoin suspendeu as operações temporariamente. O Nubank suspendeu saques e depósitos e informou que os ativos e dados dos clientes permanecem protegidos. O Mercado Pago bloqueou preventivamente parte das transferências para carteiras externas e alertou para atrasos no crédito de depósitos. As compras e vendas continuaram disponíveis no Nubank e Mercado Pago.

Para Blikstad, a principal lição está na custódia, isto é, na forma como os ativos são guardados. Quando o investidor deixa suas criptomoedas em uma corretora, depende da segurança e do funcionamento dessa empresa para movimentá-las. O executivo defende que, quem opera diretamente esses ativos, aprenda a fazer autocustódia, mantendo o controle das chaves digitais que permitem acessá-los, preferencialmente em dispositivos desconectados da internet. Existe um ditado importante nesse ecossistema: “Not your Keys, not your Coins”. As “chaves” privadas da carteira de criptomoedas são uma espécie de códigos digitais secretos que permitem ao dono autorizar a movimentação dos seus ativos. Grosso modo, podemos compará-las a uma senha que dá controle sobre o dinheiro — embora, tecnicamente, não sejam uma simples senha de aplicativo. Quem obtém essas “chaves” pode movimentar as criptomoedas.

A alternativa, porém, exige conhecimento e disciplina: perder essas chaves pode significar ficar sem acesso ao patrimônio, sem uma instituição à qual recorrer para recuperá-lo. Apesar dos episódios, Blikstad continua vendo espaço para investir em criptoativos com horizonte de longo prazo. Em sua avaliação, os ataques não explicam, isoladamente, as oscilações recentes: o movimento de redução da exposição a investimentos de maior risco também pesa sobre o setor. Sua posição não é a de que os riscos desapareceram, mas de que eles precisam ser compreendidos — tanto os de variação de preços quanto os relacionados à plataforma escolhida para guardar e movimentar os recursos.

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O desafio daqui para a frente, explica o executivo, ultrapassa as criptomoedas. Na avaliação de Blikstad, ferramentas de inteligência artificial podem facilitar a exploração de brechas e tornar os ataques mais sofisticados. O risco pode alcançar sistemas que dão acesso a diferentes tipos de investimento, não apenas aos ativos digitais, e tende a exigir atenção ainda maior à medida que agentes de IA se tornem mais especializados, poderosos e autônomos. Para bancos, corretoras e fintechs, a prioridade deve ser estar preparados: reforçar a segurança, prevenir invasões e ter capacidade de resposta antes que uma falha se transforme em prejuízo para os clientes. Hoje em dia, isso vale para (quase) tudo.