“Em nenhum momento passou pela minha cabeça ligar para o ministro Paulo Guedes para falar que eu achava que o ‘guidance’ ia mudar para A, B ou C. Nunca fiz isso no governo anterior e com certeza não planejo fazer neste” (Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmando, em entrevista ao jornalista Álvaro Gribel, que nunca avisou governos sobre mudança de orientação em relação aos juros, já que o BC é autônomo)