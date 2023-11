PEC que limita o STF e a trégua entre Israel e o Hamas

Giro VEJA - 22 de novembro

A PEC que limita decisões do STF e a trégua entre Israel e Hamas

O Hamas informou que a trégua de quatro dias, que foi acordada com Israel em troca de 50 reféns, entra em vigor na quinta-feira, às 10 horas (5h em Brasília). O governo israelense vai libertar 150 prisioneiros palestinos. O cessar-fogo em Gaza, a votação da PEC que limita as decisões do STF e a aprovação da taxação de offshores e fundos de super-ricos são os destaques do Giro VEJA.