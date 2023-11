O que falta para o acordo entre Mercosul e União União Europeia sair

Duas reuniões técnicas nesta quinta (23) e sexta-feira (24) devem definir os detalhes para tentar fechar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, ainda neste ano. Como presidente do bloco, o Brasil tem intensificado as conversas para agilizar a conclusão do acordo que já se arrasta há mais de 20 anos, e que conta com 31 países.

O presidente Lula falou com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, na segunda-feira (20), um dia depois da vitória do ultradireitista Javier Milei nas eleições presidenciais da Argentina. O presidente eleito já chegou a defender durante sua campanha a saída do país do Mercosul.

No entanto, a diplomacia brasileira acredita que a postura de Milei pode mudar depois de assumir o comando do país. O acordo, segundo Itamaraty, tem forte apoio do setor privado, o que poderia impactar na postura do novo presidente argentino que, aliás, já mudou o tom, falando agora em aperfeiçoamento do bloco.

A ideia é aprovar até o dia 7 de dezembro o acordo comercial entre os blocos. O ponto de discordância ainda é em relação às sanções impostas pelos europeus em caso de descumprimento de regras ambientais que, segundo interlocutores da diplomacia brasileira, podem ser usadas, na verdade, mais como medidas protecionistas. A União Europeia já concordou em flexibilizar essas medidas.

Outra questão que está sendo discutida é a legislação ambiental europeia que, na prática, pode causar o mesmo efeito das barreiras comerciais.

Tudo tem avançado bem, agora é acertar o timming, se vai sair dar tempo de aprovar ainda no governo do atual presidente argentino, Alberto Fernández.