O presidente Lula disse nesta quarta-feira, 20, que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, vai ficar no cargo até o dia 8 de janeiro do ano que vem, quando terá um ato para lembrar a tentativa de golpe. A última reunião ministerial, avaliação do governo Lula e a corrida de Haddad para aprovar última medida para aumentar a arrecadação são destaques do Giro VEJA.