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Mercado repercute indicadores econômicos no Brasil e crise na Nvidia

Indicadores domésticos dividem as atenções com a cautela nos mercados globais e a queda das commodities

Por Juliana Américo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 09h29
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Investidores acompanham indicadores da economia brasileira em meio à cautela no exterior (Cris Faga/Getty Images)
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Mercado repercute indicadores econômicos no Brasil e crise na Nvidia Priorize VEJA no Google

A agenda doméstica concentra as atenções dos investidores nesta segunda-feira, 16, com a divulgação do Boletim Focus, do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de setembro e do Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) de novembro.

No mercado financeiro, o cenário internacional menos favorável e a queda do minério de ferro podem representar obstáculos para a bolsa brasileira. Já o comportamento do dólar e da curva de juros deve continuar condicionado às perspectivas econômicas e às incertezas em torno das contas públicas.

No relatório Focus, as projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 foram reduzidas de 5,22% para 5,11%. Em contrapartida, a estimativa para 2027 avançou de 4,90% para 5%, enquanto a de 2028 permaneceu em 4%.

Para a atividade econômica, o movimento foi de revisão negativa. A expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 1,75% para 1,72% em 2026 e de 1,15% para 1,02% em 2027. No câmbio, os economistas elevaram de 5,35 reais para 5,40 reais a projeção para a cotação do dólar no encerramento deste ano.

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Outro dado acompanhado pelo mercado é o IBC-Br, indicador que funciona como uma aproximação do desempenho do PIB. A atividade econômica apresentou retração de 0,20% em setembro, depois de crescer 0,30% no mês anterior. Apesar da queda, o número foi menos negativo do que a contração de 0,30% projetada pelos analistas. Na inflação, o IGP-10 registrou variação positiva de 0,76% em novembro, abaixo da alta de 1,76% observada em outubro. Em 12 meses, o indicador acumula avanço de 5,63%.

Nvidia pressiona bolsas e petróleo recua

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No exterior, o apetite por risco segue limitado pela turbulência envolvendo a liderança da Nvidia, que aumenta a pressão sobre o segmento de tecnologia. Os contratos futuros dos principais índices de Nova York operam em baixa, enquanto as bolsas europeias apresentam desempenho misto. Na Ásia, a maioria dos mercados encerrou o pregão com perdas. Entre as commodities, o minério de ferro também pesou, com recuo de 3,28% na sessão.

O petróleo permanece no radar em meio à combinação de fatores geopolíticos e perspectivas de oferta. As cotações futuras da commodity operam em baixa e próximas dos menores níveis em dois meses, refletindo a expectativa de maior disponibilidade global e a retomada das exportações do Golfo.

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Em relatório divulgado na sexta-feira, 13, a Agência Internacional de Energia (AIE) avaliou que o mercado pode voltar a apresentar excesso de oferta no quarto trimestre. A instituição, contudo, ponderou que eventuais ataques a embarcações podem interromper esse processo. As divergências nas negociações entre Estados Unidos e Irã também mantêm o mercado exposto a oscilações acentuadas.

Na zona do euro, a produção industrial cresceu 0,2% em setembro, revertendo a queda de 0,5% registrada em agosto. O avanço, entretanto, foi inferior à expansão de 0,3% prevista pelo mercado. Em relação ao mesmo período do ano passado, a atividade industrial da região encolheu 1,5%.

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