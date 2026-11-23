A piora nas perspectivas para a inflação brasileira levou a Warren Investimentos a revisar para cima suas projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 e 2027. Para este ano, a casa elevou a estimativa de 5,20% para 5,47%. Em 2027, a projeção passou de 5,20% para 5,60%. Já a previsão para 2028 foi mantida em 4%.

Segundo o time de estrategistas de inflação da Warren, formado por Andréa Angelo, Laís Camargo e Júlia Freitas, a revisão considera novas estimativas para os efeitos do El Niño, os impactos diretos da reforma tributária e mudanças em outras premissas para a economia brasileira. O balanço de riscos para 2027, avaliam, continua mais inclinado para o lado altista.

Para 2026, a revisão é explicada integralmente pelos efeitos esperados do El Niño sobre os preços dos alimentos. Com base na nova trajetória do fenômeno climático divulgada pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês), a casa passou a considerar um evento mais intenso, mas também mais curto do que o previsto anteriormente.

O modelo da instituição estima que o fenômeno terá impacto de 0,36 ponto percentual na inflação cheia de 2026, concentrado principalmente nos alimentos in natura. Desse total, a casa incorporou às projeções 0,12 ponto percentual em novembro e 0,15 ponto percentual em dezembro, o que explica a elevação da estimativa para o ano.

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O movimento ocorre apesar da desaceleração da inflação em outubro. O IPCA avançou 0,14% no mês, ante alta de 0,82% em setembro. Ainda assim, o índice acumula alta de 4,63% em 12 meses, acima dos 4,58% registrados no período imediatamente anterior e do teto da meta perseguida pelo Banco Central. No ano, o IPCA acumula alta de 4,10%.

Para 2027, a revisão tem uma composição diferente. A Warren retirou a maior parte do impacto inflacionário que antes atribuía ao El Niño, mas essa redução foi mais do que compensada pela inclusão dos efeitos da reforma tributária e das mudanças na tributação dos combustíveis.

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A casa estima que os efeitos diretos da reforma tributária acrescentem 0,27 ponto percentual ao IPCA de 2027. O cálculo considera a energia elétrica e os demais itens, mas não inclui os combustíveis. A projeção leva em conta a substituição do PIS/Cofins pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), além dos efeitos do Imposto Seletivo.

Combustíveis e serviços pressionam projeção

Entre os principais fatores de pressão estão as mudanças na tributação dos combustíveis. A Warren considera que o fim da desoneração da gasolina e do etanol deve coincidir com o início da cobrança da CBS sobre esses produtos, em 8 de janeiro de 2027. Com a hipótese de repasse de 70% aos preços finais, o impacto estimado é de 0,34 ponto percentual para a gasolina e de 0,02 ponto percentual para o etanol.

A partir de fevereiro de 2027, também entra em vigor o aumento do ICMS sobre combustíveis aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Segundo as estimativas da Warren, a mudança deve acrescentar outros 0,08 ponto percentual ao IPCA.

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Outros fatores também pesaram na revisão. A instituição incorporou um impacto de 0,20 ponto percentual associado ao possível fim da escala de trabalho 6×1 e considera um reajuste de 9,24% nas mensalidades de cursos regulares, com efeito de 0,10 ponto percentual sobre a inflação. Na direção contrária, a expectativa de queda nos preços de automóveis novos e usados deve contribuir para reduzir o índice em 0,15 ponto percentual.

A Warren também passou a projetar crescimento de 0,8% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2027. A atividade econômica mais fraca tende a conter parte das pressões sobre os preços, com contribuição estimada de 0,20 ponto percentual de redução no IPCA.

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Riscos para a inflação

Mesmo após a revisão, a Warren vê espaço para novas pressões sobre os preços. Um dos principais pontos de atenção é o repasse da CBS aos combustíveis. Se o aumento tributário for integralmente transferido aos consumidores, em vez dos 70% considerados no cenário-base, o impacto adicional sobre o IPCA poderá chegar a 0,15 ponto percentual.

A possibilidade de novos reajustes nos preços dos combustíveis pela Petrobras também ficou de fora das projeções. Outro fator de risco é o câmbio. A casa trabalha com dólar a 5,30 reais ao fim de 2027, mas estima que a permanência da moeda americana em 5,80 reais poderia acrescentar até 0,60 ponto percentual à inflação.

Na direção oposta, uma desaceleração mais intensa da atividade econômica e a eventual adoção de tarifa zero no transporte público aos fins de semana poderiam aliviar os preços. A Warren estima que a gratuidade no transporte teria potencial para reduzir o IPCA em 0,28 ponto percentual.

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A revisão da Warren ocorre em um cenário de expectativas inflacionárias ainda pressionadas. No Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 23, os economistas consultados pelo Banco Central elevaram a projeção para o IPCA de 2026, de 5,11% para 5,15%. Para 2027, a estimativa subiu de 5% para 5,12%. Já a previsão para 2028 permaneceu em 4%.