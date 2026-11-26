IPCA-15 e ajuste fiscal concentram atenções do mercado
IPCA-15 fica abaixo das expectativas e desacelera em 12 meses; bolsas globais avançam com recuperação das ações de tecnologia
O mercado brasileiro começa esta quinta-feira, 26, com a atenção concentrada na divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de novembro e nas discussões sobre o ajuste das contas públicas.
O indicador registrou alta de 0,22% em novembro abaixo da expectativa do mercado, que projetava avanço de 0,36%. O resultado também ficou aquém da variação de 0,32% observada no mês anterior. No acumulado em 12 meses, a inflação acelerou para 4,64%, ante 4,62% na leitura anterior e abaixo do consenso dos analistas, de 4,78%.
No campo fiscal, o governo volta a discutir medidas para conter o avanço das despesas obrigatórias, na tentativa de encaminhar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) ao Congresso ainda neste ano.
O ambiente externo mais favorável, por outro lado, pode dar sustentação aos ativos domésticos. A recuperação das ações de tecnologia e a alta das bolsas internacionais oferecem algum alívio aos mercados, em uma sessão de liquidez reduzida pelo feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.
Na véspera, o Ibovespa interrompeu uma sequência de quatro quedas consecutivas, enquanto o dólar recuou cerca de 1,5% e os juros futuros também fecharam em baixa.
Mais cedo, o Banco Central divulgou os dados do setor externo de outubro. As transações correntes registraram déficit de 4 bilhões de dólares, mesmo valor observado no mesmo mês do ano passado. Em 12 meses, o saldo negativo chegou a 60,6 bilhões de dólares, equivalente a 2,34% do Produto Interno Bruto (PIB).
Os investimentos diretos no País (IDP) somaram 9,1 bilhões de dólares em outubro, abaixo dos 9,9 bilhões registrados um ano antes. No acumulado de 12 meses, os ingressos chegaram a 87,5 bilhões de dólares, o equivalente a 3,37% do PIB.
Exterior
A recuperação das ações de tecnologia, após dias de fortes oscilações, dá o tom dos mercados globais. Os futuros dos principais índices de Nova York operam em leve alta, enquanto as bolsas europeias e asiáticas avançam.
Na Europa, os ganhos são sustentados pelo desempenho dos setores bancário e de tecnologia e pelo alívio das preocupações com a nova rodada de tarifas anunciada pelo governo de Donald Trump.
As propostas foram consideradas menos severas do que se temia, com as alíquotas sobre produtos da União Europeia limitadas a 15%, conforme o acordo firmado entre os dois lados no ano passado.
Na Ásia, as ações de tecnologia também se recuperaram, embora persistam as preocupações com o setor de inteligência artificial, reforçadas pela decisão da S&P de colocar a classificação de crédito da Nvidia sob revisão para possível rebaixamento.
No mercado de petróleo, os contratos futuros operam em alta moderada, enquanto investidores acompanham as ameaças à infraestrutura energética e ao transporte marítimo no Oriente Médio, além da reunião da Opep+, prevista para o fim de semana.