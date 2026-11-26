Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

O mercado brasileiro começa esta quinta-feira, 26, com a atenção concentrada na divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de novembro e nas discussões sobre o ajuste das contas públicas.

O indicador registrou alta de 0,22% em novembro abaixo da expectativa do mercado, que projetava avanço de 0,36%. O resultado também ficou aquém da variação de 0,32% observada no mês anterior. No acumulado em 12 meses, a inflação acelerou para 4,64%, ante 4,62% na leitura anterior e abaixo do consenso dos analistas, de 4,78%.

No campo fiscal, o governo volta a discutir medidas para conter o avanço das despesas obrigatórias, na tentativa de encaminhar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) ao Congresso ainda neste ano.

O ambiente externo mais favorável, por outro lado, pode dar sustentação aos ativos domésticos. A recuperação das ações de tecnologia e a alta das bolsas internacionais oferecem algum alívio aos mercados, em uma sessão de liquidez reduzida pelo feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

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Na véspera, o Ibovespa interrompeu uma sequência de quatro quedas consecutivas, enquanto o dólar recuou cerca de 1,5% e os juros futuros também fecharam em baixa.

Mais cedo, o Banco Central divulgou os dados do setor externo de outubro. As transações correntes registraram déficit de 4 bilhões de dólares, mesmo valor observado no mesmo mês do ano passado. Em 12 meses, o saldo negativo chegou a 60,6 bilhões de dólares, equivalente a 2,34% do Produto Interno Bruto (PIB).

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Os investimentos diretos no País (IDP) somaram 9,1 bilhões de dólares em outubro, abaixo dos 9,9 bilhões registrados um ano antes. No acumulado de 12 meses, os ingressos chegaram a 87,5 bilhões de dólares, o equivalente a 3,37% do PIB.

Exterior

A recuperação das ações de tecnologia, após dias de fortes oscilações, dá o tom dos mercados globais. Os futuros dos principais índices de Nova York operam em leve alta, enquanto as bolsas europeias e asiáticas avançam.

Na Europa, os ganhos são sustentados pelo desempenho dos setores bancário e de tecnologia e pelo alívio das preocupações com a nova rodada de tarifas anunciada pelo governo de Donald Trump.

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As propostas foram consideradas menos severas do que se temia, com as alíquotas sobre produtos da União Europeia limitadas a 15%, conforme o acordo firmado entre os dois lados no ano passado.

Na Ásia, as ações de tecnologia também se recuperaram, embora persistam as preocupações com o setor de inteligência artificial, reforçadas pela decisão da S&P de colocar a classificação de crédito da Nvidia sob revisão para possível rebaixamento.

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No mercado de petróleo, os contratos futuros operam em alta moderada, enquanto investidores acompanham as ameaças à infraestrutura energética e ao transporte marítimo no Oriente Médio, além da reunião da Opep+, prevista para o fim de semana.