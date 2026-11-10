Inflação persistente nos EUA pressiona Fed e reacende temor de juros mais altos

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

O mercado recebeu com cautela os dados de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos de outubro, que vieram acima das expectativas e reforçaram as preocupações com a persistência das pressões inflacionárias na maior economia do mundo. Embora o índice cheio tenha desacelerado em relação a setembro, o núcleo permaneceu resistente, ampliando as apostas em uma elevação mais intensa dos juros pelo Federal Reserve (Fed) na reunião de dezembro.

O CPI subiu 0,4% em outubro, após avançar 0,6% em setembro, mas superou a alta de 0,3% projetada pelos economistas. O núcleo, que exclui alimentos e energia, também surpreendeu negativamente: avançou 0,3%, repetindo o ritmo dos dois meses anteriores, enquanto o consenso apontava para 0,2%.

As variações anuais não foram divulgadas, uma vez que a paralisação do governo americano em outubro de 2025 impediu a coleta dos preços necessários para a comparação.

O resultado ganhou ainda mais relevância diante das declarações feitas mais cedo pelo diretor do Fed Christopher Waller. Em evento em Londres, o dirigente afirmou que o banco central deveria considerar uma elevação de 0,50 ponto porcentual em dezembro caso o núcleo do CPI avançasse 0,3% ou mais no mês. Segundo ele, uma alta de apenas 0,25 ponto porcentual diante de uma inflação mais resistente poderia colocar em risco a credibilidade da instituição no combate à alta dos preços.

A reação apareceu nas apostas dos investidores. Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, a probabilidade de uma alta de 0,50 ponto porcentual na reunião de dezembro passou de 10,2% antes da divulgação do CPI para 15,3% após o resultado. A expectativa de um ajuste mais moderado, de 0,25 ponto porcentual, continuou predominante, mas recuou de 89,8% para 84,7%.

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Serviços mantêm pressão sobre os preços

Para André Valério, economista sênior do Inter, a composição do indicador mostra que a inflação americana continua encontrando dificuldades para desacelerar. Além dos alimentos e da energia, que avançaram 0,5% e 0,7%, respectivamente, os serviços que compõem o núcleo permaneceram pressionados, com alta de 0,34% em outubro. Foi o terceiro mês consecutivo de avanço superior a 0,3% nessa categoria.

Embora os aluguéis tenham desacelerado na margem, os serviços de transporte e recreação continuaram acelerando. Na avaliação do economista, esse comportamento pode indicar que os choques de energia começam a contaminar outros componentes da cesta de preços.

A tendência também aparece nas métricas de curto prazo. Segundo Valério, a média móvel de três meses anualizada do núcleo do CPI chegou a 3,75% em outubro, ante 1,6% em julho. Já o chamado “supernúcleo”, que exclui os serviços relacionados à habitação, alcançou 3,5% na métrica anualizada, maior patamar desde maio, quando havia atingido 3,7%.

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Na avaliação do economista, os dados de inflação, somados ao resultado do mercado de trabalho divulgado na semana passada, deixam pouco espaço para o Fed evitar uma nova elevação dos juros em dezembro. “É possível, inclusive, que se note alguma discussão de que o Fed deva acelerar o ritmo de alta”, afirma.

Valério considera que o banco central poderá voltar a elevar os juros em 2027, possivelmente em março, revertendo os 0,75 ponto porcentual em cortes realizados ao longo de 2025.

Alívio na energia não se estende ao núcleo

A leitura detalhada do CPI mostra que a desaceleração do índice cheio foi favorecida principalmente pela perda de força dos preços de energia. O componente avançou 0,7% em outubro, bem abaixo da alta de 5,2% registrada em setembro. A gasolina subiu 1%, após disparar 9,1% no mês anterior.

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Na direção oposta, os alimentos voltaram a pressionar o indicador, com alta de 0,5%, depois de permanecerem estáveis em setembro. Os preços dos alimentos consumidos em casa avançaram 0,4%, enquanto os consumidos fora do domicílio subiram 0,5%.

Entre os componentes do núcleo, os preços de habitação avançaram 0,3%, ante 0,4% em setembro, e responderam por mais de 30% da alta do CPI no mês. Também se destacaram as altas de recreação (0,8%), seguro de veículos (0,7%) e assistência médica (0,3%). Na direção oposta, os preços de carros usados recuaram 1,2%.

Para Vitor Kayo, economista sênior da Nomad, o resultado revela uma composição pouco confortável para o Fed: apesar do alívio na energia, as pressões inflacionárias continuaram disseminadas pelos demais componentes da cesta.

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Kayo também chama atenção para a sequência de três meses de alta de 0,3% do núcleo, acima do ritmo esperado pelo mercado. O comportamento reforça a preocupação de dirigentes do banco central com a possibilidade de que pressões de custos, inclusive aquelas associadas à expansão da infraestrutura de inteligência artificial e à construção de data centers, sejam repassadas aos preços finais.

Segundo ele, o CPI de outubro amplia o debate sobre a magnitude do próximo movimento do Fed. Embora a elevação de 0,25 ponto porcentual continue sendo o cenário predominante entre os investidores, a combinação de inflação resistente, atividade econômica forte e declarações mais duras de dirigentes mantém no radar uma alta de 0,50 ponto porcentual em dezembro.