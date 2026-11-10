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Inflação persistente nos EUA pressiona Fed e reacende temor de juros mais altos

CPI sobe acima das expectativas em outubro; declarações de dirigente do banco central ampliam apostas em ajuste de 0,50 ponto porcentual

Por Juliana Américo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 11h43
Pessoa contando notas de dólar
Inflação acima das expectativas nos Estados Unidos reforça as incertezas sobre a trajetória dos juros e os próximos passos do Federal Reserve (Jessica Rinaldi/Reuters/VEJA)
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Inflação persistente nos EUA pressiona Fed e reacende temor de juros mais altos Priorize VEJA no Google

O mercado recebeu com cautela os dados de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos de outubro, que vieram acima das expectativas e reforçaram as preocupações com a persistência das pressões inflacionárias na maior economia do mundo. Embora o índice cheio tenha desacelerado em relação a setembro, o núcleo permaneceu resistente, ampliando as apostas em uma elevação mais intensa dos juros pelo Federal Reserve (Fed) na reunião de dezembro.

O CPI subiu 0,4% em outubro, após avançar 0,6% em setembro, mas superou a alta de 0,3% projetada pelos economistas. O núcleo, que exclui alimentos e energia, também surpreendeu negativamente: avançou 0,3%, repetindo o ritmo dos dois meses anteriores, enquanto o consenso apontava para 0,2%.

As variações anuais não foram divulgadas, uma vez que a paralisação do governo americano em outubro de 2025 impediu a coleta dos preços necessários para a comparação.

O resultado ganhou ainda mais relevância diante das declarações feitas mais cedo pelo diretor do Fed Christopher Waller. Em evento em Londres, o dirigente afirmou que o banco central deveria considerar uma elevação de 0,50 ponto porcentual em dezembro caso o núcleo do CPI avançasse 0,3% ou mais no mês. Segundo ele, uma alta de apenas 0,25 ponto porcentual diante de uma inflação mais resistente poderia colocar em risco a credibilidade da instituição no combate à alta dos preços.

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A reação apareceu nas apostas dos investidores. Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, a probabilidade de uma alta de 0,50 ponto porcentual na reunião de dezembro passou de 10,2% antes da divulgação do CPI para 15,3% após o resultado. A expectativa de um ajuste mais moderado, de 0,25 ponto porcentual, continuou predominante, mas recuou de 89,8% para 84,7%.

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Serviços mantêm pressão sobre os preços

Para André Valério, economista sênior do Inter, a composição do indicador mostra que a inflação americana continua encontrando dificuldades para desacelerar. Além dos alimentos e da energia, que avançaram 0,5% e 0,7%, respectivamente, os serviços que compõem o núcleo permaneceram pressionados, com alta de 0,34% em outubro. Foi o terceiro mês consecutivo de avanço superior a 0,3% nessa categoria.

Embora os aluguéis tenham desacelerado na margem, os serviços de transporte e recreação continuaram acelerando. Na avaliação do economista, esse comportamento pode indicar que os choques de energia começam a contaminar outros componentes da cesta de preços.

A tendência também aparece nas métricas de curto prazo. Segundo Valério, a média móvel de três meses anualizada do núcleo do CPI chegou a 3,75% em outubro, ante 1,6% em julho. Já o chamado “supernúcleo”, que exclui os serviços relacionados à habitação, alcançou 3,5% na métrica anualizada, maior patamar desde maio, quando havia atingido 3,7%.

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Na avaliação do economista, os dados de inflação, somados ao resultado do mercado de trabalho divulgado na semana passada, deixam pouco espaço para o Fed evitar uma nova elevação dos juros em dezembro. “É possível, inclusive, que se note alguma discussão de que o Fed deva acelerar o ritmo de alta”, afirma.

Valério considera que o banco central poderá voltar a elevar os juros em 2027, possivelmente em março, revertendo os 0,75 ponto porcentual em cortes realizados ao longo de 2025.

Alívio na energia não se estende ao núcleo

A leitura detalhada do CPI mostra que a desaceleração do índice cheio foi favorecida principalmente pela perda de força dos preços de energia. O componente avançou 0,7% em outubro, bem abaixo da alta de 5,2% registrada em setembro. A gasolina subiu 1%, após disparar 9,1% no mês anterior.

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Na direção oposta, os alimentos voltaram a pressionar o indicador, com alta de 0,5%, depois de permanecerem estáveis em setembro. Os preços dos alimentos consumidos em casa avançaram 0,4%, enquanto os consumidos fora do domicílio subiram 0,5%.

Entre os componentes do núcleo, os preços de habitação avançaram 0,3%, ante 0,4% em setembro, e responderam por mais de 30% da alta do CPI no mês. Também se destacaram as altas de recreação (0,8%), seguro de veículos (0,7%) e assistência médica (0,3%). Na direção oposta, os preços de carros usados recuaram 1,2%.

Para Vitor Kayo, economista sênior da Nomad, o resultado revela uma composição pouco confortável para o Fed: apesar do alívio na energia, as pressões inflacionárias continuaram disseminadas pelos demais componentes da cesta.

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Kayo também chama atenção para a sequência de três meses de alta de 0,3% do núcleo, acima do ritmo esperado pelo mercado. O comportamento reforça a preocupação de dirigentes do banco central com a possibilidade de que pressões de custos, inclusive aquelas associadas à expansão da infraestrutura de inteligência artificial e à construção de data centers, sejam repassadas aos preços finais.

Segundo ele, o CPI de outubro amplia o debate sobre a magnitude do próximo movimento do Fed. Embora a elevação de 0,25 ponto porcentual continue sendo o cenário predominante entre os investidores, a combinação de inflação resistente, atividade econômica forte e declarações mais duras de dirigentes mantém no radar uma alta de 0,50 ponto porcentual em dezembro.

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