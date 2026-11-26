Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

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O IPCA-15 desacelerou para 0,22% em novembro, puxado pela queda das passagens aéreas e combustíveis. Porém, a disparada dos alimentos e a pressão nos núcleos mantêm analistas em alerta. Entenda os desafios para o cumprimento da meta de inflação.

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A inflação brasileira perdeu força na prévia de novembro, mas a composição do indicador ainda exige cautela. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) subiu 0,22% no mês, abaixo da alta de 0,32% registrada em outubro e também das expectativas do mercado.

O resultado foi influenciado principalmente pela queda das passagens aéreas e pela desaceleração de alguns componentes da inflação de serviços e bens industriais. Por outro lado, os alimentos voltaram a pressionar o orçamento das famílias.

Com o resultado, o IPCA-15 acumula alta de 4,38% em 2026 e de 4,64% em 12 meses, ligeiramente acima dos 4,62% registrados no período imediatamente anterior. Em novembro do ano passado, a prévia da inflação havia avançado 0,20%.

Alimentos voltam a pressionar

A pressão veio principalmente da alimentação no domicílio, que acelerou de 1,01% em outubro para 2,02% em novembro. Entre os produtos que mais subiram estão o tomate, com alta de 38,92%, a cebola (17,43%), as carnes (3,65%) e o arroz (3,38%). Na direção contrária, a batata-inglesa caiu 2,33% e o leite longa vida recuou 1,84%.

Segundo Matheus Pizzani, economista do PicPay, a alta dos alimentos in natura, que avançaram 6,63%, continua relacionada às condições climáticas recentes. O economista destaca especialmente o excesso de chuvas em regiões como o Sul e o Sudeste.

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A alimentação fora do domicílio, por outro lado, perdeu força. A alta passou de 0,56% em outubro para 0,28% em novembro, com desaceleração tanto dos lanches quanto das refeições.

Passagens aéreas ajudam a conter o índice

O principal alívio para a inflação veio do grupo Transportes, que registrou deflação de 0,71%. O resultado foi puxado pela queda de 9,57% nas passagens aéreas, que tiveram o maior impacto negativo individual sobre o IPCA-15, de 0,07 ponto percentual. Em outubro, os bilhetes já haviam recuado 9,24%.

Para Pizzani, a queda consecutiva das passagens aéreas foi uma surpresa e pode levar o mercado a revisar para baixo suas projeções para a inflação de novembro. O economista também ressalta que o movimento levanta dúvidas sobre a trajetória dos preços do setor na última divulgação do ano.

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Os combustíveis também contribuíram para o resultado mais baixo de Transportes. Depois de subirem 1,20% em outubro, passaram a registrar queda de 0,95% em novembro, com recuo de 1,23% da gasolina.

Núcleos de inflação mostram melhora

Além dos efeitos das passagens aéreas, analistas destacaram sinais de desaceleração em componentes mais sensíveis à política monetária e ao comportamento da atividade econômica.

No levantamento do PicPay, a média dos núcleos de inflação desacelerou de 0,32% para 0,16%. Os bens industriais registraram queda de 0,23%, enquanto os serviços passaram de uma alta de 0,22% para 0,19%.

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Pizzani aponta que os descontos e as promoções adiantados da Black Friday ajudaram a reduzir os preços dos bens industriais. Nos serviços, também houve desaceleração de componentes mais ligados à inflação passada e ao mercado de trabalho.

Na avaliação de Carlos Thadeu, economista de inflação e commodities da BGC Liquidez, o resultado trouxe sinais de perda de força da atividade econômica em segmentos de serviços mais sensíveis ao ciclo econômico.

“O IPCA-15 antecipou um cenário que esperávamos mais adiante: a desaceleração da inflação provocada pela atividade econômica mais fraca. Esse será o grande desafio de projetar a inflação em um ambiente de desaceleração da atividade e desvalorização cambial”, afirma.

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Inflação ainda está distante da meta

Apesar da leitura mais favorável de novembro, a desaceleração não elimina as preocupações com a trajetória dos preços. Para Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, as surpresas positivas nas divulgações recentes ainda não são suficientes para indicar uma convergência mais rápida da inflação em direção à meta de 3%.

“Apesar disso, o ambiente ainda é de bastante cautela, porque a sucessão de choques que a economia enfrenta faz com que a convergência da inflação em direção à meta de 3% seja bastante lenta”, afirma.

O economista destaca que a média dos núcleos acompanhados pelo Banco Central segue próxima de 4%, enquanto o núcleo de serviços oscila em torno de 5,5%. Os indicadores mostram que, mesmo com a melhora pontual da inflação, as pressões subjacentes continuam acima do objetivo perseguido pela autoridade monetária.

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O cenário também pode ser influenciado por novos choques de oferta, especialmente nos preços de alimentos e energia elétrica, além das incertezas envolvendo o mercado internacional de petróleo e o câmbio.