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Inflação nos EUA volta a assombrar mercados

Resistência da inflação americana aumenta a aversão ao risco, enquanto Banco Central brasileiro sinaliza cautela

Por Juliana Américo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 19h19
Wall Street / Bolsa de Nova York
Inflação americana acima das expectativas aumenta a cautela dos investidores e reforça as preocupações com a trajetória dos juros nos Estados Unidos (Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)
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A inflação dos Estados Unidos surpreendeu negativamente os mercados e reforçou as preocupações com a trajetória dos juros na maior economia do mundo. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,3% em outubro, acima da expectativa de 0,2%. O núcleo, que exclui alimentos e energia, também avançou 0,3%, superando a projeção de 0,2%.

O resultado aumentou a cautela dos investidores em relação aos próximos passos do Federal Reserve (Fed). Nas bolsas de Nova York, os principais índices fecharam em queda, diante do receio de que a resistência da inflação dificulte a continuidade do ciclo de flexibilização monetária e leve o banco central americano a manter os juros em patamares elevados por mais tempo.

A Ágora Investimentos destaca que outubro marcou o terceiro mês consecutivo de alta do núcleo do CPI em torno de 0,3%. A instituição observa, porém, uma mudança na composição das pressões inflacionárias: diferentemente de setembro, quando carros usados e vestuário tiveram participação importante, o resultado mais recente foi influenciado por bens e serviços de transporte. A mudança sugere uma inflação mais disseminada e dificulta uma leitura de alívio consistente.

Ibovespa sente pressão externa, enquanto ata do Copom reforça cautela

A perspectiva de juros americanos elevados por mais tempo representa um desafio adicional para os mercados emergentes. Com a maior atratividade dos títulos do Tesouro americano, investidores tendem a exigir prêmios mais elevados para permanecer em ativos de maior risco, movimento que favorece o dólar e pode pressionar moedas e bolsas de países como o Brasil.

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No mercado doméstico, esse cenário contribuiu para a desvalorização dos ativos. O dólar fechou em alta de 1,46%, a R$ 5,59, no maior patamar em 15 meses, enquanto o Ibovespa recuou 0,52%, aos 171.337 pontos. A pressão externa se somou às incertezas sobre a condução da política monetária brasileira.

A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) acrescentou outro elemento de cautela. O documento detalhou quatro choques de oferta que contribuíram para piorar o cenário inflacionário: a alta do petróleo em meio aos conflitos no Oriente Médio, os efeitos do El Niño sobre a produção agrícola e os custos de energia, o impacto do fim da escala 6×1 sobre os custos do trabalho e a depreciação cambial associada às incertezas com a política doméstica.

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Ao mesmo tempo, o Banco Central reconheceu uma desaceleração mais acentuada da atividade econômica. O enfraquecimento da demanda, especialmente nos segmentos do comércio mais dependentes de crédito, pode limitar a propagação dos choques de oferta para outros preços. O diagnóstico ajuda a explicar por que o Copom não pretende reagir aos efeitos primários desses choques, mas sinaliza que atuará caso eles provoquem pressões secundárias e mais persistentes sobre a inflação.

O contraponto é que as expectativas inflacionárias seguem desancoradas, o que exige a manutenção de juros restritivos por mais tempo. Para a Ágora, a ata reforça a perspectiva de Selic em 13,75% durante todo o primeiro semestre de 2027. A instituição espera que o ciclo de flexibilização seja retomado apenas na segunda metade do ano, com quatro cortes de 0,25 ponto percentual, levando a taxa a 12,75% ao final de 2027.

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