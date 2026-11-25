Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação oficial, deve acelerar em novembro, após registrar alta de 0,32% em outubro. As projeções da Warren Investimentos e da BGC Liquidez apontam para avanços de 0,40% e 0,35%, respectivamente.

O indicador será divulgado amanhã, quinta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Se confirmada a estimativa da Warren, a inflação acumulada em 12 meses passará de 4,62% para 4,83%. A principal pressão deve vir do grupo de alimentação e bebidas, cuja alta projetada é de 1,02%, acima dos 0,88% registrados em outubro.

Dentro do grupo, a alimentação no domicílio deve acelerar de 1,01% para 1,32%, enquanto a alimentação fora de casa tende a desacelerar, de 0,56% para 0,27%.

Serviços seguem como ponto de atenção

Os serviços também devem ganhar força. A projeção é de alta de 0,55% para o grupo, ante 0,27% em outubro. Entre os demais componentes, destacam-se as despesas pessoais, com avanço estimado de 0,46%, e a comunicação, com 0,45%.

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Já os preços dos bens industriais devem mostrar comportamento mais moderado, com alta de apenas 0,02%, enquanto os artigos de residência devem registrar queda de 0,12%.

Além do resultado cheio, a composição do indicador deve chamar a atenção. Em análise, a equipe de inflação e commodities da BGC aponta uma piora dos componentes subjacentes, especialmente nos serviços e na alimentação, sinal de que as pressões sobre os preços continuam espalhadas pela economia.

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Nos serviços, os sinais de preocupação aparecem com mais força. A BGC projeta aceleração dos serviços cíclicos para 5,3%, na taxa trimestral dessazonalizada e anualizada. Quando são excluídas as passagens aéreas, a taxa chega a 7,8%.

Já os serviços subjacentes devem alcançar 6,3%, enquanto o indicador que também desconsidera passagens aéreas e alimentação fora do domicílio chega a 6,6%.

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Na avaliação da instituição, os números mostram que o processo de desaceleração dos preços de serviços ainda enfrenta obstáculos. A atividade econômica aquecida e os efeitos dos estímulos eleitorais ajudam a manter esse componente sob pressão, dificultando a convergência da inflação para a meta.

A alimentação também preocupa a BGC. Segundo a instituição, os preços do grupo voltam a acelerar, influenciados pelo câmbio. A alimentação excluindo produtos in natura, que reúne itens mais expostos à dinâmica dos preços internacionais, deve registrar alta de 7,1% na taxa trimestral dessazonalizada e anualizada, ante 3,1% na comparação interanual.

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Entre os bens industriais, os preços ainda refletem a sazonalidade das promoções, enquanto os efeitos da depreciação do real não aparecem integralmente na leitura. Mesmo assim, o indicador Industrial Super Ex, que exclui etanol, cigarros e automóveis, deve acelerar para 4,3%, tanto na taxa anualizada quanto na comparação interanual.

Difusão da inflação deve aumentar

Outro sinal de atenção aparece na difusão da inflação. Pelas estimativas da Warren, o índice deve subir de 58,9% em outubro para 64,6% em novembro, indicando que uma parcela maior dos itens pesquisados deve apresentar aumento de preços.

A média dos núcleos de inflação, por sua vez, deve ficar em 0,31% no mês, levando a taxa acumulada em 12 meses a 4,53%, ante 4,49% em outubro.

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A BGC pondera que a inflação corrente perdeu parte da relevância para os mercados, que hoje estão mais atentos às perspectivas para os próximos meses. Ainda assim, uma composição mais pressionada do IPCA-15 pode dificultar a melhora das expectativas de inflação, sobretudo diante da resistência dos preços de serviços e da aceleração dos alimentos.